Perättömät somepuheet sikojen kaltoinkohtelusta tulivat kalliiksi – oikeus katsoi forssalaisnaisen ylireagoineen teurastamon ääniin

– On mahdollista, että [nainen] on kuullut sikojen pitämää ääntä ja nähnyt kuljetusajoneuvon ikkunassa jotain liikettä. Hän on ylireagoinut tähän, ja vetänyt johtopäätöksensä sikojen kaltoinkohtelusta. [Naisen] on täytynyt käsittää, että hänen johtopäätöksensä ja päivityksensä eivät ole perustuneet tietoon. Näin ollen menettelyä on pidettävä tahallisena, oikeus linjasi tuomiossaan.