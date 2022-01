Pep Guardiolalla ja useilla pelaajilla tartunta – Manchester City koronakaaoksessa

Cityn apuvalmentaja Rodolfo Borrell on vetovastuussa Swindon-vierasottelussa. Lukuisista koronapoissaoloista huolimatta ottelu on ainakin tällä tietoa määrä pelata. Cityn seuraavan Valioliigan ottelun on määrä olla 15. tammikuuta, jolloin joukkue isännöi kärkikamppailussa Chelseaa.