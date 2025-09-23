Manchester Cityn norjalaistähden Erling Haalandin peli päättyi vaihtoon, kun City kohtasi Englannin jalkapallon Valioliigan sunnuntaisessa huippupelissä Arsenalin. Haalandilla kerrottiin olevan selkävaivaa.

Tiistaina Cityn valmentaja Pep Guardiola päivitti hurjavireisen maalitykin tilannetta puhuessaan tiedotustilaisuudessa ennen keskiviikon liigacup-kohtaamista Huddersfieldiä vastaan.

– Eilen (maanantaina) hänellä oli toipumispäivä, emme treenanneet. En ole häntä nyt nähnyt (tiistaina), mutta toivon, että hän on pelikuntoinen viikonloppuna. Luulen, että hän on ookoo, Guardiola totesi BBC:n mukaan viitaten Cityn otteluun Burnleytä vastaan tämän viikon lauantaina.

Haaland on Valioliigan maalikärki tehtyään kuusi osumaa viidessä pelissä. Hän maalasi Arsenaliakin vastaan 1–1-tasapelissä. Osuma oli hänelle jo kymmenes syyskuun viidessä pelissä, kun mukaan lasketaan myös maaottelut sekä Mestarien liiga.