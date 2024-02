Pep Guardiola lähetti piikin Real Madridin suuntaan

Guardiolan mukaan norjalaishirmu on vihdoin niin hyvässä kunnossa, että hänet voi päästää avauskokoonpanoon, kun City kohtaa maanantaina Brentfordin.

– Hän on selvä valinta avauskokoonpanoon. Kaikki on selvää tässä asiassa, Guardiola kertoi perjantaina lehdistötilaisuudessa.

Jalkavammasta kärsinyt Haaland on ollut avauskokoonpanossa viimeksi 6. joulukuuta.

Espanjalaisvalmentaja on erittäin iloinen, että Haaland on jälleen täydessä pelikunnossa, mutta muistutti siitä, millaisen suurennuslasin alla Haaland on.