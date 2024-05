Finnairilla työskentelevä Sanna kertoo, miten koneeseen noustessa kannattaa toimia: "Välttyy siltä, että alkaa tuskailu..."

Lentokentällä täytyy olla tunteja ennen koneen lähtöä. Kun portti viimein aukeaa, moni matkalainen on täysin valmis: vihdoinkin, nyt äkkiä sisään...

Ennen lennon lähtöä on kuitenkin hyvä aika tehdä pari koneeseen nousua sujuvoittavaa asiaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Näin välttyy siltä, että kun muut tulevat koneeseen, tukkii käytävää..."

Koneeseen noustessa henkilöunta tervehtii matkalaista. Kaukolennolla käytössä on usein käytössä laajarunkokone, jossa on kaksi käytävää; henkilökunta opastaa, kumpaa käytävää kannattaa lähteä kulkemaan.

– On hyvä vähän miettiä tavaroita: mitkä tulevat ylös hattuhyllylle ja mitkä edessä olevan istuimen alle. Näin välttyy siltä, että kun muut tulevat koneeseen, tukkii käytävää kaivellessaan tavaroita. Ei se toki mitenkään ole vaarallinen tilanne, mutta itselläkin on rauhallisempi olo tulla koneeseen, kun on miettinyt, Finnairin chief purser Sanna Moisio kuvaa.

Mitä vähemmän tavaraa ylipäätään on, sitä helpompaa on matkustaa. Jos kasseja on vain yksi, sullominen ja venkslaaminen vähenee.

– Ympäristönkin kannalta jokainen kilo vähentää polttoaineen kulutusta. Kannattaa minimoida ja miettiä, mitä oikeasti tarvitsee, Moisio sanoo.

"Näin välttyy siltä, että koneessa alkaa tuskailu"

Ennen lentoa kentälle kannattaa varata reilusti aikaa – siis ainakin kaksi tuntia. Jos reissuseurueessa on lapsia, heille kannattaa kertoa lentokentällä toimimisesta etukäteen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Lapsille on hyväkin kertoa, mitä tulee tapahtumaan, ja varata kaikkeen hyvin aikaa. Se poistaa tosi paljon ylimääräistä stressiä, Moisio sanoo.

Koneen pelisäännöistä on myös hyvä sopia ajoissa.

– Jos on sen ikäisiä lapsia, jotka ymmärtävät, kannattaa myös sopia sitä, kuka on lennolla ikkunapaikalla ja kuka on keskellä. Näin välttyy siltä, että koneessa alkaa tuskailu siitä, kuka pääsee mihinkin.

Katso myös: Kissa karkasi turistiluokasta ensimmäiseen luokkaan kesken lennon: "Onko jollakin katti kateissa?"