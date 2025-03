Pasi Nurminen vastaa saamaansa kritiikkiin – ei kiistä pelaajien yhteenottoa

Liigan kahden edelliskevään hopeajoukkueen Pelicansin sensaatiomainen romahtaminen liigakarsintaan on herättänyt ihmetystä. Vaisut pelilliset esitykset Jukureita vastaan kiihdyttivät entisestään spekulaatioita lahtelaisseuran tilanteesta. Pelicansin pääomistaja Pasi Nurminen vastaa näihin MTV Urheilun haastattelussa.

Pelicans oli lopulta vastaantulija playout-sarjassa Jukureita vastaan, vaikka pelaajamateriaalin puolesta lähditte ottelusarjaan ennakkosuosikkina. Mitä ajattelet joukkueenne erittäin vaisusta suorituksesta?

Pasi Nurminen: On täysin selvää, että emme yltäneet sille tasolle, jota sekä joukkue itse että koko Pelicans-yhteisö meiltä odotti. Sarja Jukureita vastaan oli meille vaikea, eikä sen kulku ollut juuri missään vaiheessa toivomamme kaltainen. Otteet paranivat sarjan edetessä ja sen päälle on parempi lähteä rakentamaan valmistautumista seuraavaan taistoon. Emme saaneet parasta irti oikealla hetkellä. Selityksiä voisi olla yhtä paljon kuin vastaajia, mutta nyt ei ole sen aika. Nyt on aika nousta ja taistella. Kokonaistulosta ei voi sälyttää kenellekään yksittäiselle henkilölle. Tässä vaiheessa ei auta selitellä, vaan on katsottava peiliin ja ryhdistäydyttävä.

MTV Urheilun tietojen mukaan osa pelaajistanne otti keskenään yhteen Lahdessa pelatun 3. ottelun yhteydessä. Mistä oli kyse?

Nurminen: Olen kuullut, että tunteikasta keskustelua on käyty pelaajien kesken. Tämä lienee ihan normaalia yhtälössä, jossa kaikki haluavat parempaa tekemistä ja sen kautta parempaa lopputulosta. Tuollaisen ottelun jälkeen olisi jopa erikoista, jos mitään tunteita ei nousisi pintaan. Pelaajia ja sen kautta persoonia on monenlaisia. Se, että jokaisella olisi tilaa olla sellainen kun on, on meille tärkeää, kuin myös se, että jokainen voi hakea itse sen mielentilan, missä voi parhaiten suorittaa. Urheilu on parhaimmillaan ja pahimmillaan kiihkeää tunteita herättävää toimintaa ja se on tämän kaiken hienous.

Pelicansin pelillinen ilme oli ajoittain niin haluton, että on jopa spekuloitu esimerkiksi palkanmaksuongelmilla. Onko seura hoitanut kaikki velvoitteensa normaalin aikataulun mukaisesti?

Nurminen: Tällaisessa tilanteessa on luonnollista, että erilaisia huhuja nousee pintaan. Voimme kuitenkin todeta, että seura on hoitanut velvoitteensa ajallaan pelaajia ja henkilöstöä kohtaan. Haasteita kassan kanssa on ollut, kuten useissa urheiluseuroissa tänä päivänä, mutta palkanmaksuun tai muihin keskeisiin velvoitteisiin liittyviä häiriöitä ei ole ollut.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Pelicans jäi Jukureiden jalkoihin Liigan playout-sarjassa.Tomi Natri /All Over Press

Heikon urheilullisen menestyksen myötä kausi on ollut teille raskas myös taloudellisesti. On jopa epäilty, että ajautuminen liigakarsintaan mahdollisesti Jokereita vastaan olisi teille välttämätöntä heikon kassatilanteenne vuoksi, ja tämä olisi vaikuttanut myös joukkueen suoritustasoon Jukurit-sarjassa. Miten vastaat tähän?

Nurminen: Kausi on ollut meille raskas monella mittarilla, niin urheilullisesti kuin taloudellisesti. On ymmärrettävää, että kun molemmilla rintamilla painitaan, syntyy myös epäilyksiä ja spekulaatioita. Haluan kuitenkin tehdä selväksi, että sarjamenestykseen ei ole vaikuttanut mikään muu kuin urheilu. Emme ole ajautuneet tähän tilanteeseen harkiten tai taustasyistä. Olisi todella vastuutonta lähteä leikkimään 90 ihmisen työpaikalla ja kaikella sillä hyvällä ja yhteisöllisellä mitä olemme vuosien varrella saaneet rakennettua. Kaikki ottelut on pelattu voittoa tavoitellen, mutta tulos ei ole ollut toivottu.

4:27 "Ei voi sanoa että on lottovoitto Jukureille, mutta Pelicansille tämä on fiasko"

Onko Lahden Pelicans Oy konkurssivaarassa?

Nurminen: Konkurssi ei ole ajankohtainen uhka. Tilanne on ollut tiukka ja on edelleen tiukka, sen verran myönnettäköön, mutta kaikki on hallinnassa. Yhtiö on tehnyt ja tekee jatkuvasti erilaisia toimia, ja taloutta rakennetaan pitkäjänteisesti kestävälle pohjalle. Meillä on ollut ja on suunnitelma myös vaikeampien aikojen varalle, ja siihen nojaten voimme sanoa, että Lahden Pelicansilla on tulevaisuus suomalaisella kiekkokartalla.

Myös omaa jatkoasi seuran omistajana on spekuloitu. Oletko luopumassa omistuksestasi?

Nurminen: Oma roolini ja omistajuuteni nousevat ymmärrettävästi keskusteluun vaikeina aikoina. Olen edelleen sitoutunut seuraan ja sen tulevaisuuteen. On kuitenkin selvää, että tällaisessa tilanteessa on käytävä kaikki vaihtoehdot läpi avoimin mielin, mutta sen aika ei ole nyt. Omistajuus ei ole ollut minulle koskaan henkilökohtainen kunniakysymys, vaan kysymys vastuusta tämän hienon lajin jatkuvuudesta tällä alueella, ja olen kantanut sitä vastuuta osaltani jo kahden vuosikymmenen ajan. Lisäksi olen lukuisia kertoja luvannut kertoa asiasta, jos mieleni asian suhteen muuttuu.

Millainen roolisi joukkueen suuntaan on tällä kaudella ollut?

Nurminen: Kun rakennetaan kunnianhimoisesti menestyvää yhtälöä, on myös pidettävä huoli, että asiat toimisivat. Roolini kauden aikana on ollut ennen kaikkea toimistolla, en siis ole ollut toiminnassa kiinni varsinkaan urheilussa. Ehkä jopa liian vähän aiempiin kausiin verrattuna. Olen ollut käytettävissä taustalla, olen ollut keskusteluissa mukana ja olen ollut tarvittaessa päätöksiä tukemassa. Jos keskusteluja ja mielipiteitä ruvetaan tulkitsemaan työhön sekaantumiseksi, ollaan kyllä todella vaarallisilla vesillä. Toki, kun huhuissa pyörii, että olen käynyt pukukopissa, niin tämä kyllä pitää paikkaansa tänäkin vuonna.

Oletko pyrkinyt vaikuttamaan valmennuksellisiin ratkaisuihin kuten kokoonpanoihin?

Nurminen: Olen ollut keskusteluissa monesti mukana, kuten kuuluu rooliini urheilunjohtoryhmän jäsenenä. Kun rakennetaan vaativassa ympäristössä kilpailukykyistä organisaatiota, on tärkeää, että ihmiset eri rooleissaan puhuvat oman mielipiteensä auki. Olen varmasti tuonut näkemyksiäni, kysynyt kysymyksiä, vaatinut ja tarjonnut tukea silloin, kun sille on ollut tila ja aika. En ole osallistunut lopullisesti tehtäviin valmennuksellisiin päätöksiin tai lopullisten kokoonpanojen laatimisen. En myöskään halua sellaista roolia, ja jos haluaisin, olisin varmasti valmentajana jossain. Valmennuksella on lopullinen päätösvalta ja vastuu urheilullisista ratkaisuista ja ennen kaikkea myös vapaus toimia. Silloin kun uskalletaan puhua suoraan, kyseenalaistaa ja kehittää, ollaan oikeilla jäljillä. Tähän me uskomme ja juuri se tuo meidät takaisin vahvempana.

Miltä Pelicansin ensi kausi näyttää, jos säilytätte sarjapaikkanne?

Nurminen: Kun saamme nyt hetken huokaista ja ladata joukkomme täyteen lyöntiin ja sarjapaikka säilyy, olemme valmiita vastaamaan haasteisiin entistä vahvempana. Työtä on jo tehty tämän eteen, meillä on todella sitoutuneita tekijöitä ja intoa rakentaa kilpailukykyinen ryhmä. Tulemme toki arvioimaan kaiken, mitä kauden aikana on tehty ja tulemme tekemään rohkeita päätöksiä sen perusteella. Pelicansin tarina ei pääty tähän kauteen, se vaan uudistuu.

Mitä putoaminen Mestikseen teille tarkoittaisi?

Nurminen: Putoaminen Mestikseen olisi meille monella tavalla kova isku, niin taloudellisesti, urheilullisesti kuin myös identiteetin näkökulmasta. Alueellisesti vaikutukset olisivat vielä rajummat ja tätä ei moni tunnu ymmärtävän. Mutta ei kai se loppu olisi? Se varmasti tarkoittaisi uuden suunnan hakemista, askelta taaksepäin ottaen vauhtia seuraavaan loikkaan. Emme todellakaan halua sitä skenaariota, mutta Pelicans on seura, joka ei katoa. Me selviämme kaikesta riippumatta, koska tässä yhtiössä ja yhteisössä on sitkeyttä ja sydäntä.