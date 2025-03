Draamaa SM-liigakierroksen alla – Sami Kapasen luotsaamalle Pelicansille lisää takaiskuja

Jääkiekon SM-liigassa viimeisistä pudotuspelipaikoista taisteleva Pelicans kokee rajuja vastoinkäymisiä illan Ässät-ottelun alla.

Jo aiemmin päivällä selvisi, että Pelicans joutuu lähtemään illan Ässät-otteluun ilman ykkösvahtiaan Patrik Bartosakia. Bartosak ei ole ollenkaan mukana Pelicansin kokoonpanossa.

Pelicansin tolppien välissä torjuntavastuuta kantaa ruotsalaisvahti Olof Lindbom, joka on pelannut edellisen kerran helmikuun puolessa välissä ottelussa JYPiä vastaan.

Pelicans koki lisää vastoinkäymisiä vain pari tuntia ennen ottelun alkua, kun hyökkääjät Rasmus Kumpulainen ja Elias Vilén tipahtivat sivuun.

Kaksikosta Vilén on nakuttanut tällä kaudella 40 liigaotteluun tehot 8+12=20. Tulokaskauttaan Liigassa pelaava Kumpulainen on nakuttanut puolestaan 44 otteluun pisteet 6+8=14.

Heidän tilalleen kokoonpanoon astelevat Joonas Paqvalin ja Eelis Teutari, jotka debytoivat tänään Liigassa. Heidät asetetaan Pelicansin kakkosketjuun, missä kolmantena linkkinä viilettää Anton Kettunen. Hän debytoi tämän illan ketjukavereidensa tapaan SM-liigassa.

Sami Kapasen luotsaama Pelicans on kovassa paikassa, sillä se on sarjassa tasapisteissä TPS:n ja Kärppien kanssa. Pelicans on tällä hetkellä sijalla 12. Sen tämän illan vastustaja Ässät on sarjassa sijalla seitsemän.

Keskiviikon SM-liigakierroksella mielenkiinto kohdistuu erityisesti Ouluun, missä maanantaina valmentajaa vaihtanut Kärpät kohtaa JYPin. Kärpät on tällä hetkellä sarjassa sijalla 14. ja JYP sijalla 15.

Keskiviikon SM-liigakierroksen ottelut:

HIFK–SaiPa

Ilves–KalPa

Jukurit–Sport

Kiekko-Espoo–TPS

Kärpät–JYP

Pelicans–Ässät