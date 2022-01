Pelastuslaitos siirtyy aluevaltuustojen vallan alle, seuraako tästä ongelmia? Alalla on yksi iso pelko, mutta se ei liity hyvinvointialueisiin

– Tilanne on se, että meidän kaikki pelastusasemat säilyvät siellä, missä ne nyt ovat. Tuotanto-organisaatio pysyy ihan samana, Koivukoski sanoo.

– Tulee uudet päättäjät, jotka nyt vaaleilla valitaan. Todella kiinnostaa se, ketkä valitaan, miten he toimivat ja millaisen organisaation he rakentavat hyvinvointialueelle, Koivukoski kertoo.

Osa tuntee pelastuslaitoksen, osa ei

Päättäjissä on Koivukosken mukaan merkittäviä eroja.

– Tietysti yritämme ohjata ja neuvoa alueita siten, ettei tapahtuisi mitään radikaalia muutosta. Rahapuoli on sellainen, jossa tapahtuu iso muutos, koska siirrytään kunnilta tulevasta rahoituksesta valtion budjetin kautta tapahtuvaan rahoitukseen, Koivukoski jatkaa.

Suomen pelastusalan ammattilaisten SPALin puheenjohtajan Ilkka Mustakankaan kokemus päättäjien pelastuslaitostietämyksestä on samankaltainen kuin Koivukoskella.

– Vaikea arvioida, kuinka kartalla kukin yksilö on. Keskustelujen perusteella tietämys pelastustoimesta on aika pientä. Keskustelua ohjaa pääosin sote ja pienempi ala siinä kyljessä on jäänyt vähemmälle huomiolle, Mustakangas sanoo.