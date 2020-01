Pelastusarmeija haluaa tarjota kodin "Metsänpeikoksi" itseään kutsuvalle naiselle – jos hänet vain löydetään: "Meillä on hänelle asunto valmiina"

"Metsänpeikoksi" itseään kutsuva nuori nainen on hermostuttanut Varsinais-Suomessa Littoisten alueella asuvia jo pitkään muun muassa tunkeutumalla nukkumaan ihmisten koteihin.

Nyt apuun on rientänyt Pelastusarmeijan tuetun asumisen Patas-yksikkö, joka tarjoaa tukea muun muassa päihde- ja mielenterveysasiakkaille.

"Hän tarvitsee apua"

– Ei kukaan ehdoin tahdoin valitse tuollaista elämäntapaa. Hän tarvitsee apua, ja on surullista, ettei hän ole sitä vielä saanut.

– Meillä on hänelle asunto valmiina, jos me löydämme hänet ja hän suostuu ottamaan avun vastaan. Kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos hän suostuu, hän saa normaalin vuokra-asunnon. Neuvottelemme hänelle sosiaalitoimiston kanssa tukea asuntoon, hankimme huonekalut, turvaamme ravitsemuksen ja ohjaamme tarvittaessa katkolle tai vieroitushoitoon, jos sellaiselle on tarvetta, Rouvali luettelee.