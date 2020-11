Pelastakaa Lapset tarttui toimeen: Avaa joulukeräyksen syrjäytymisvaarassa olevien lasten auttamiseksi: "Taloudellinen ahdinko on lisääntynyt"

Järjestön mukaan koronakriisi on lisännyt lasten eriarvoistumista ja lisännyt syrjäytymisriskiä. Erityisesti vallitseva tilanne on vaikuttanut vähävaraisten perheiden lapsiin, joita elää Suomessa yli 110 000.

– Koronaeristysten takia useiden perheiden elämästä on puuttunut tärkeitä turvaverkkoja, taloudellinen ahdinko on lisääntynyt entisestään ja tunnelma perheissä voi olla kiristynyt. Yhä useampi lapsi ja perhe on ulkopuolisen avun tarpeessa, sanoo Pelastakaa Lapset -yhdistyksen kotimaan ohjelman johtaja Riitta Hyytinen tiedotteessa.