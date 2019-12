Lähes 50 toimittajaa kuollut väkivaltaisesti tänä vuonna – Suomen ongelmana toimittajien uhkailu ja maalittaminen

Esimerkiksi Meksikossa on tänä vuonna tapettu kymmenen toimittajaa. Luku on samansuuruinen Syyrian kanssa. Latinalaisen Amerikan lukujen odotetaan nousevan, sillä hitaiden oikeusjärjestelmien vuoksi useita toimittajasurmien tutkintoja on kesken, arvioi järjestö.