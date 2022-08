Pelaajan vaaralliset voltit saivat Vimpelin kuntaan vipinää – "On aloitettu jo"

Sosiaalisessa mediassa Vimpelin kentän turvallisuus on noussut puheenaiheeksi. Joki on täynnä isoja kivenlohkareita, mikä aiheuttaa todellisia vaaratilanteita, jos ja kun pelaajat syöksyvät jokeen pallon perässä. Vimpelissä maanantain läheltä piti -tilanteeseen on nyt reagoitu nopeasti.