Pekka Pouta paljastaa sen, mikä kaikkia kiinnostaa: "Ei kannata yrittää seurata"

Koulujen päättäjäisviikonlopulle on tarjolla vaihtelevaa säätä.

Jos juhlit lauantaina koulujen päättymistä Etelä- tai Keski-Suomessa, kannattaa varautua sateenvarjolla.

Meteorologi Pekka Poudan mukaan sateiden ennustettavuus on kuitenkin heikohko.

– Ei kannata yrittää seurata, missä joku sadealue liikkuu.

Sunnuntaina sää on kuitenkin muuttumassa poutaiseksi ainakin osassa maata.

– Se, mikä siinä näyttää kohtalaisen vankalta on, että korkean selänne olisi muuttamassa sään poutaiseksi lännessä ja etelässä.

Tänään kesäisen lämmintä

Tänään on kuitenkin tarjolla mukavan kesäisiä lämpötiloja. Idässä päästään noin 20 asteeseen, lännessä elohopea kohoaa noin 18 asteeseen.

– Rannikoita viilentää kuitenkin mereltä puhaltava tuuli. Merellä tuuli on kovaa myös pohjoisilla merialueilla, ja ne kylmentävät ennen kaikkea Kemi-Tornion seutua.

Kovia puuskia on lisäksi sisämaassa maan länsiosissa.

Keskiviikon vastaisena yönä hajanainen sadealue kulkee maan länsiosan yli. Keskiviikkopäivänä se ulottuu Lapista kohti Lounais-Suomea. Päivällä idässä noin 20 astetta lämmintä.

– Tähän samaan rintamaan on nousemassa sadealue torstaiksi. Sen tarkka sijainti vaihtelee aika paljon. Myös itään on nousemassa oma sadealueensa, joka erottaa meidät Venäjän helteestä. Muun muassa jo näiden kahden sadealueen takia torstain sade-ennuste on hiukan epävarma.