MTV:n meteorologit saavat katsojilta jopa satoja sääkuvia päivässä – näin he valitsevat otokset lähetykseen

Katsojat lähettävät MTV:lle satoja sääkuvia päivittäin ja osa niistä pääsee tv-lähetyksiin asti.

MTV:n säälähetysten meteorologin Liisa Rintaniemen mukaan kuvat valitaan tietyillä kriteereillä.

– Prosessi alkaa jo illassa. Silloin valitaan aamun kuvat. Tärkeintä on ajankohtaisuus, että kuva kertoo jotain tämän hetkisestä säätilanteesta. Arvostetaan myös, että se on hyvä, laadukas kuva. Ei tarvitse olla järjestelmäkameralla otettu. Videot on ekstraa, ne toimivat televisiossa hyvin, Rintaniemi listaa.

Osa katsojista lähettää vain yhden kuvan, mutta on myös ns. vakiokuvaajia. Turkulainen Juhani Peltonen on lähettänyt kuvia eri medioihin jo lähes 15 vuotta. Hän kuvaa aamun varhaisina tunteina, koska haluaa kuvata auringonnousua.

– Kesällä kolmen aikaan aamulla ajan autolla johonkin. Talvella menen kuuden aikaan paikalle. Kun olin vielä töissä, piti välillä kelloa katsoa, että ei pahus, nyt on kello niin paljon, että pitää töihin ehtiä, nyt jo eläkkeellä oleva Peltonen naurahtaa.

Erityisesti katsojia innoittavat erikoiset ja kuvaukselliset sääilmiöt, kuten viime päivien sumukuvat tai kuvat kuunpimennyksestä.

