Helleraja meni rikki Porissa – tänään mitattiin vuoden 37. hellepäivä

Tänään mitattiin vuoden 37. hellepäivä, kun helleraja meni rikki Porissa Satakunnassa.

Porin Isomäen havaintoasemalla lämpötila kohosi iltapäiväneljän aikaan 25,1 asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen STT:lle.

Edellinen hellepäivä oli eilen.

Hellerajalle päästään vielä torstaina

Sää on tänäänkin ollut vuodenaikaan nähden lämmin. Keräsen mukaan lämpimät päivät ovat vielä jatkumassa, mutta huomenna sää on hieman viileämpää.

– Hellerajan lähelle päästään, eikä hellelukemia voi kuitenkaan poissulkea, Keränen lisää.

Lämpimän sään odotetaan jatkuvan torstaihin asti, ja helleraja ylitettäneen vielä torstaina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lähipäivinä lämpötila on suuressa osassa maata neljästä kuuteen astetta korkeampi kuin syyskuussa tyypillisesti tähän aikaan. Tilastojen perusteella hellettä on tavanomaisesti 36 päivänä vuodessa.

Loppuviikosta lämpötilat alkavat hiljalleen laskea ja sää muuttuu epävakaiseksi koko maassa.

