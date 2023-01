Pekka Poudalla lupaavia sääuutisia: Alkavalla viikolla aurinkokin saattaa näyttäytyä!

– Vettä tulee tänään sunnuntaina varsin reippaasti, ja kaikki tulee kovan tuulen kera. Keskituuli on ollut lounaisilla merialueilla myrskylukemissa, ja sisämaassa puuskat ovat kovia.

Laajemmilta sähkökatkoilta on tänään säästytty koko maassa.

– Paikallista harmia tuulesta kuitenkin on.

Lapissa pakkasta ja lumista

Sade alkaa tänään muuttua myös kuuroluonteiseksi lännestä alkaen iltapäivän edetessä. Iltakuuteen mennessä jatkuva sade on ohi Helsingin korkeudella asti.

– Sade on kuitenkin ajoittaisempaa, eikä ole ollenkaan niin tuulista, Pouta toteaa.

Tiistaina sateet väistyvät kokonaan, ja päivä on poutainen. Joskin Suomen eteläpuolella on jälleen uusi sadealue, joka ehtii rannikolle viimeistään illaksi. –Tuo sade on viimeaikaisia lumisempi.