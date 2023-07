Puolustusvoimille joka vuosi jättilasku vanhoista synneistä – "Ympäristötietoisuus ja -vaatimukset eivät olleet nykyisellä tasolla"

Moni Puolustusvoimien käytössä oleva maa-alue on pilaantunut vuosikymmenten saatossa, esimerkiksi vanhojen kaatopaikkojen tai ampumaratojen takia. Tällaisia alueita on mahdollisesti satoja eri puolilla Suomea.

Puolustusvoimien ympäristöasiantuntija Anna Kralik ei suostunut kommentoimaan asiaa STT:lle. Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta sen sijaan kerrotaan, että tavoitteena on kartoittaa ja tarvittaessa kunnostaa kaikki alueillaan olevat pilaantuneet maa-alueet vuoteen 2040 mennessä.

Puolustusvoimat sanoo kartoittaneensa pilaantuneita alueitaan vuodesta 2006 lähtien. Sen jälkeen osa kohteista on jo kunnostettu, sillä vuosittain tutkitaan ja kunnostetaan noin kymmenen kohdetta.

– Ympäristönsuojelun PIMA-budjetti (pilaantuneen maaperän kohteiden budjetti) Puolustusvoimissa on vuosittain noin miljoona euroa. Tutkittavat ja kunnostettavat kohteet priorisoidaan ympäristöriskien tai maankäytön muutostarpeiden mukaan, kirjoittaa logistiikkalaitoksen tiedotuskeskuksen päällikkö Ville Tuokko sähköpostissaan.

Tuokko kertoo STT:lle myöhemmin puhelimitse, että on koonnut sähköpostivastauksiinsa eri asiantuntijoiden antamia tietoja, mutta kukaan asiantuntija ei halunnut antaa STT:lle omaa haastattelua.

Kemikaaleista vuotoja

Puolustusvoimilla on arvioidensa mukaan noin 600 mahdollista pilaantuneen maaperän kohdetta. Kaikkia näistä ei ole todettu pilaantuneiksi, vaan ne on arvioitu riskeiksi toimintahistoriansa takia. Tyypillisiä kohteita ovat käytöstä poistetut jakeluasemat, täyttöalueet, ampumaradat ja huoltoalueet. Myös jätteiden sijoittaminen alueelle on voinut aiheuttaa pilaantumisen.