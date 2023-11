Paxlovid-koronaviruslääkkeen ikärajat puhuttavat: Apulaisoikeusasiamies alkaa selvittää ohjeistuksia

Käyttö ollut vähäistä

Paxlovid on Pfizerin kehittämä lääke, jonka yhtiö on luvannut estävän vakavaa koronatautia lähes 90-prosenttisesti. Se on ensimmäinen suun kautta otettava koronaviruslääke, joka on saanut myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta.