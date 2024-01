Meteorologi Mette Mannonen tulevien päivien säästä: "Mennään hetkellisesti jopa plussan puolelle"

Suomessa on koko kulunut viikko kärvistelty ennätyksellisissä paukkupakkasissa. MTV Uutisten meteorologi Mette Mannonen kertoo, miltä tulevien päivien tilanne näyttää.

Mannosen mukaan kylmä sää jatkuu edelleen ja vähäisten lumisateiden mahdollisuus on maan etelärannikolla. Kylmintä lauantaina on maan keskivaiheilla.

– Päivä on laajalti aika aurinkoinen ja pakkasta on 15–25 astetta, mutta maan keskivaiheilla on vieläkin kylmempää, eli pakkasta voi olla jopa 30 astetta, Mannonen toteaa.