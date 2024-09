Patrik Laineen vammalista on tyly – esiin nousee hämmentävä havainto

Laineen loukkaantumislista alkaa olla jo murheellisen pitkä. Yhteensä Laine on pelannut kolmen edelliskauden aikana vain 129 ottelua, eli karkeasti puolet otteluista. Suomalainen on päässyt pelaamaan ehjän kauden viimeksi vuosina 2018-19, ja loukkaantumisten ja muiden syiden takia sen jälkeen väliin on jäänyt noin 40 prosenttia peleistä.