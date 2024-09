Patrik Laineen teloja puolustautui – asiantuntijalta huolestuttava arvio: "En ole koskaan nähnyt"

– Tämä on nopea peli, eikä se ollut tarkoitukseni. Kyse oli epäonnesta ja toivon hänen olevan kunnossa. En yrittänyt satuttaa häntä, Pare sanoi TSN:n haastattelussa .

– Ymmärrän sen. Hänen on puolustettava joukkuetoveriaan. En ollut valmistautunut siihen, joten se tuli hiukan yllätyksenä.

– Tämä on tuhoisaa Laineelle, ja tämä saattaa olla tuhoisaa myös Montrealille. Laineen hankkiminen oli se iso siirto, jonka Montreal kauden alla teki. Pelaaja, jolla on hurja potentiaali hyökkäyspäässä ja jolla on erilainen profiili kuin muilla joukkueen pelaajilla. Jos Laine ei ole käytettävissä, en tiedä, kuinka pitkälle Montreal voi tällä kaudella venyä, kanavan asiantuntijana toimiva Frank Corrado arvioi.