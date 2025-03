Patrik Laine yltynyt kovaan pisteputkeen – Mikko Rantanen ja Sebastian Aho sykähdyttivät

Jääkiekon NHL:ssä suomalaistähtien Carolina Hurricanes isännöi Edmonton Oilersia, joka kukisti isännät 3–1.

Carolinan ainokaisen teki suomalaishyökkääjä Sebastian Aho, joka nostettiin myös ottelun tähtien joukkoon. Ylivoimalla syntyneen 1–2-kavennuksen tarjoili loistavan tarjoilun poikkisyötöllään antanut Mikko Rantanen.

Aholle maali oli jo 22. kuluvalla kaudella, minkä lisäksi hänen tililleen on kilahtanut 36 syöttöpistettä. Kesken kauden Carolinan riveihin siirtyneen Rantasen tehot ovat tuoreimman pisteen myötä 27+43. Rantasella on edelliseen neljään peliin kasassa tehot 1+3.

Edmontonille voitto tuli tarpeeseen, sillä kanadalaisseuran onnistui katkaista viiden ottelun mittainen tappioputki.

Laine pisteputkessa

Edmontonin montrealilaiskollegat kävivät niin ikään ryöstöretkellä Yhdysvaltain puolella.

Montreal Canadiens kaatoi isäntinä hääränneen Buffalo Sabresin luvuin 4–2.

Montrealin riveistä pistesaldoaan kartutti Patrik Laine, joka nappasi ottelun toisessa erässä syöttöpisteen Cole Caufieldin avausmaalista.

Laine on päässyt jokaisessa NHL-ottelussa pisteille 4 Nations Face-off -turnauksen jälkeen. Neljään peliin suomalainen on nakuttanut tehot 2+4. Muutos on ihailtava, sillä

Canadiensille voitto oli samalla neljäs peräjälkeen ja seuralla on nyt käynnissä kuluvan kauden pisin voittoputki.

Ukko-Pekka Luukkonen torjui Buffalon maalilla 25 laukausta.

Enää 11 maalia ennätykseen

Washington Capitalsin venäläistähti Aleksandr Ovetshkinin ennätysjahti jatkui lauantaina, kun Washington isännöi Tampa Bay Lightningia.

Ovetshkin teki kotijoukkueen illan ainoan maalin, joka oli hänen NHL-uransa 884. osuma. Hän tarvitsee enää 11 maalia ohittaakseen takavuosien kanadalaissuuruuden Wayne Gretzkyn liigan kaikkien aikojen kovimpana maalintekijänä. Gretzkyn hallussa oleva maaliennätys on 894.

Hyökkääjätähti Ovetshkinin onnistuminen ei kuitenkaan riittänyt tuomaan voittoa kotiyleisön edessä, vaan Lightning kaatoi Capitalsin maalein 3–1.

Bobrovskille kauden kolmas nollapeli

Florida Panthersin maalivahti Sergei Bobrovski torjui kauden kolmannen nollapelinsä. Florida kaatoi vieraissa olleen Calgary Flamesin lukemin 3–0.

Bobrovskille kertyi ottelussa yhteensä 23 torjuntaa.

Floridan suomalaispelaajat jäivät tällä haavaa tehopisteittä.