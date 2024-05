Pekka Jormakka kuunteli Olli Jokista ja teki räväkän Leijonat-päätöksen – 17-vuotias superlupaus nyt tikkuna lihassa: "Tulee pitkät pari viikkoa"

– ”OJ” (Jukureiden entinen päävalmentaja Olli Jokinen ) hoki minulle kolme vuotta sitä, että "sut laitetaan takaisin maajoukkueeseen". Ensimmäisenä vuonna ajattelin, että "ei ehkä… riittääköhän mulla enää". OJ uskoi. Ja jos katsoo, niin täällä on aika paljon muitakin Jukurit-pelaajia kisoissa mukana. Seitsemän yhteensä (kun mukaan lasketaan viime kauden joukkueen pelaajat, uusista mukana on myös Norjan Thomas Olsen ). OJ on tehnyt aika hemmetin hyvää työtä. Kiitos siitä, Jormakka ylistää viime vuosien valmentajaansa.

Elmeri Elo / All Over Press

Elmeri Elo / All Over Press

Suupaltin kanssa

– MM-leiritys oli kokonaisuudessaan aika kova rypistys. Sitä kamppailee jatkuvasti neljän viikon ajan paikastaan ja pitää antaa ihan parasta pöytään. Tuo on henkisesti ja fyysisesti raskasta hommaa. Kun paikka varmistui, niin kyllähän siitä tuli sellainen tietynlainen helpottunut olo. Pitää kuitenkin muistaa, että nythän vasta tosipelit alkavat. Sen verran kokemus on tuonut oppia, että tässä vaiheessa ei voi puhaltaa ihan kaikkea kokonaan ulos, Jormakka pohtii.

– Isyys muuttaa miestä. Ajattelin, että haluan pelata vielä huipputasolla. Takaraivossa oli ajatus siitä, että kun lapset kasvavat vielä muutaman vuoden, niin he ymmärtävät paremmin. Vielä he eivät oikein. Vanhin tytär on kolme vuotta, eikä hän ihan vielä tajua sitä, että missä isi pelaa. Yritän pysyä iskussa. Tässä on vielä monta hyvää pelivuotta jäljellä.