Tältä näyttää Leijonien NHL-miehistö – MTV Urheilun valinnoissa kiistaa mielenkiintoisista nimistä

Ajankohdasta ja sopimusteknisistä johtuen turnaukseen saa ilmoittaa vain pelaajia, joilla on voimassa oleva NHL-sopimus ja jotka ovat NHL-seuransa kokoonpanossa 2. joulukuuta 2024. Mukaan ilmoitetaan 20 kenttäpelaajaa ja kolme maalivahtia.

MTV Urheilun toimittajien kokoamista listoista jokaisessa toistui yhden maalivahdin, neljän puolustajan ja kahdeksan hyökkääjän nimet. Vain viimeiset valinnat aiheuttivat suurempaa hajontaa. Tässä on toimituksen näkemys turnaukseen osallistuvasta miehistöstä:

Leijonilla selvä ykkösmaalivahti

Aiemmista NHL-pelaajilla pelatuista turnauksista poiketen Suomella on tällä kertaa asettaa maalin suulle selkeä ykkösvahti. Kahdeksasta toimittajasta jokainen listasi Juuse Saroksen ykkösvahdiksi. 28-vuotias Saros kantaa suomalaisista eniten vastuuta myös seurajoukkueessaan.

– 24-vuotias Luukkonen on tehnyt tällä kaudella lopullisen läpimurtonsa NHL:ään ja on joidenkin vuosien päästä vahvasti tyrkyllä jopa Leijonien ykkösvahdiksi. Tästä syystä mukaan jo nyt imemään oppia kokeneemmilta, Hellanto perustelee valintaansa.

Kovaa nousua tekevä pakki ulkona

– Ylöspäin pelaamisen suhteen pakistossa on puutteita. Sellaista kiekollista suvereenisuutta alá Heiskanen ei löydy liikaa, Kunnas perusteli Välimäen ottamista ryhmään Jokiharjun sijaan.

Nimimiehiä rannalle hyökkäyksestä

Hyökkäyspäässä päävalmentaja Antti Pennasella on käytettävissään laaja materiaali peliälyä, maalintekovoimaa ja kahden suunnan pelaamista. Päivänselviä valintoja joukkueeseen ovat Mikko Rantanen , Sebastian Aho , Aleksander Barkov , Roope Hintz , Teuvo Teräväinen , Artturi Lehkonen sekä MTV Urheilun listoilla myös Matias Maccell i ja Anton Lundell , jotka jokainen toimittaja valitsisi mukaan.

varalla: Kaapo Kakko, New York Ranges Jesperi Kotkaniemi, Carolina Hurricanes

Yhtä lukuun ottamatta kaikki luottivat myös Eeli Tolvaseen ja Eetu Luostariseen. Kahden listalta puuttui Patrik Laine, jonka osallistumisen yllä on ajankohtaisia kysymysmerkkejä. Laine ilmoittautui hiljattain NHL:n ja pelaajayhdistys NHLPA:n tukiohjelmaan, joka tarjoaa apua pelaajan henkilökohtaisissa ongelmissa. Jos Laine on ensi kaudella lähelläkään aiempaa iskuaan, on hänen valintansa itsestäänselvyys.