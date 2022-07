Patologi tutkii kuolleen mursun huomenna – "Miettimisen paikkoja tulee, että mistä kohtaa leikataan"

– Olemme olleet yhteydessä myös Luonnontieteelliseen keskusmuseoon, jos he haluavat mursusta joitain erityisiä näytteitä kokoelmiinsa, Trontti kertoo STT:lle.

Tutkimuksista ei odoteta ihmeitä

Vaikka Ruokavirastossa ei ole ennen mursuja avattu, mursuilla on paljon yhtäläisyyksiä virastossa kohtalaisen paljon avattuihin hylkeisiin, kertoo tutkimusprofessori Antti Oksanen Ruokavirastosta STT:lle.

Mahdollista on saada tietoon myös se, miltä alueelta mursu on peräisin.

Oksasen mukaan Grönlannin ja Huippuvuorten mursupopulaatiot ovat eriytyneet, ja olisi mahdollista geneettisesti todeta, miltä alueelta mursu on lähtöisin.

Lisäksi voidaan saada joku käsitys siitä, miksi mursu on tullut tänne. Oksanen nostaa esiin esimerkiksi jonkinlaisen aivotoiminnan häiriön mahdollisuuden, mikä on voinut johtaa siihen, että eläin on lähtenyt uimaan oikealta levinneisyysalueeltaan pois.