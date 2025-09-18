Pate Mustajärven ja Matti Mikkosen kaksi seuraavaa keikkaa on peruttu.
Muusikko Pate Mustajärvi kertoo sosiaalisen median tileillään, että hänen ja duotoveri Matti Mikkosen torstainen keikka Lappeenrannan Nuijamiehessä on peruttu tapaturman takia.
Lisäksi tuleva keikka Tampereen TTT-Klubilla on niin ikään peruttu.
Päivityksen mukaan tapaturma on sattunut juuri. Sitä ei tarkenneta, minkälainen tapaturma on kyseessä ja kelle se on tapahtunut.
– Jos yhtään lohduttaa, niin harmittaa ihan pirusti täälläkin! Lokakuussa nähdään, Mustajärven Facebook-julkaisussa lukee.
Tampereen TTT-Klubin uusi keikkapäivä on 3. lokakuuta ja Lappeenrannan Nuijamiehen keikalle puolestaan 30. lokakuuta.
Kaksikon on tarkoitus jatkaa keikkailua syyskuun lopussa, eikä esimerkiksi Turun Logomon keikkaa 24. syyskuuta ole peruttu.
Pate Mustajärvi tuli alkujaan tunnetuksi Popeda-yhtyeen laulajana. Hän lopetti bändissä vuonna 2023.
