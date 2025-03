Nyt puhuu Juha Junno: "Se, että olisin ollut piilossa, on täyttä potaskaa"

Jääkiekon SM-liigassa Oulun Kärppien tilanne herättää kummastusta, sillä valtavia panostuksia tehnyt seura on valahtanut sarjan pohjille. Mr. Kärppä eli Juha Junno on ollut hiljaa oululaisjoukkueen vaikeuksien keskellä. Nyt Junno astuu esiin.

Kärpät tipahti perjantain kierroksen myötä sarjassa sijalle 14. Oululaisjoukkue uhkaa jäädä pudotuspelien ulkopuolelle, eikä kaukana ole se, että Kärpät joutuu pelaamaan keväällä playouteissa eli Liigan runkosarjan toiseksi viimeisen ja viimeisen joukkueen karsintasarjassa.

Kärppien ongelmat alkoivat jo syksyllä. Oululaisseura teki merkittäviä pelaajamuutoksia, kun se värväsi riveihinsä muun muassa kolme nimekästä puolustajaa (Ville Pokka, Marcus Björk ja Dominik Masin). Edes nuokaan liikkeet eivät kääntäneet seuran kurssia.

Kaiken keskellä oma huomio on kohdistunut siihen, miten Kärppien pitkän linjan suurmies Juha Junno on pysynyt hiljaa oululaisjoukkueen vastoinkäymisten keskellä.

Junno nimettiin viime syksynä Kärppien hallituksen puheenjohtajaksi. Hän palasi samassa yhteydessä oululaisseuran johtotehtäviin.

Junno ei ole antanut julkisuuteen yhtään haastattelua syksyn jälkeen. Nyt hän antaa, sillä Junno vastaa MTV Urheilun esittämiin kysymyksiin.

Kärppien hallituksen puheenjohtaja Juha Junno, mediakäyttäytymisesi, eli se, että et ole antanut syksyn jälkeen kommentteja julkisuuteen, on herättänyt ihmetystä. Miten perustelet tuota kantaa eli miksi tällainen lähestymismalli on valittu?

Junno: Kärpissä on mietitty tarkkaan se, että kuka viestii medialle mistäkin. Seuran operatiivista puolta johtaa toimitusjohtaja ja hänen alaisuudessaan toimivat urheilutoimenjohtaja sekä kehitysjohtaja. Urheilutoimenjohtaja puhuu urheiluasioista medialle. Heidän allaan on valmennus, jonka toimintaa johtaa päävalmentaja. Hän taas puhuu pelistä ja valmennuspuolesta medialle. Konsernissa on myös Qstock ja Tunturiviihde, joilla on omat toimitusjohtajansa ja viestintäpuolen ihmiset. Jos lähtisin kesken kauden antamaan mitään lausuntoja, niin se olisi sama, kun puhuisin siitä, että mitä bändejä on tulossa Qstockiin tai kommentoisin Tunturiviihteen ja Ihkun asioita. Kyllä tekijöille pitää antaa työrauha. Halusin silloin tehtävään astuessani käydä nämä toimintatavat ja roolit tarkasti läpi, minkä myötä seurassa rakennettiin ihan selkeä viestintästrategia. Olen ollut kuitenkin 40 vuotta toiminnassa mukana ja olin 21 kauden ajan seuran toimitusjohtajana. Meni hyvin tai huonosti, niin annoin aina kommentteja medialle. Se, että olisin ollut jotenkin piilossa, on täyttä potaskaa. Ehkä media ja ihmiset ovat ehtineet unohtaa sen, että oma roolini on nyt erilainen, mitä se oli aiemmin. Olen nyt konsernin hallituksen puheenjohtaja. Eikä se voi mennä niin, että seitsemän eri ihmistä antaa omia mielipiteitään ja kertoo, että miten mitäkin pitäisi tehdä. Sen takia nämä asiat on käyty tarkasti läpi ja sen takia toimimme näin.

Kärppien ongelmat ovat jatkuneet koko kauden ajan, ja seura on tällä hetkellä täysin poikkeuksellisessa tilanteessa. Eikö juuri nyt olisi tarve kommentoida seuran tilannetta ja valaa uskoa seurayhteisöön?

Junno: Nuo ihmiset, jotka toimivat urheilupuolella, ovat niitä henkilöitä, jotka kommentoivat urheilupuolta. Jos seurassa tehtäisiin jotain isompia muutoksia, niin silloin toimitusjohtaja puhuisi niistä. Kaikkea tapahtunutta voidaan käydä kauden jälkeen läpi esimerkiksi toimitusjohtajan kanssa. Silloin voimme puhua myös tulevasta.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Kärpillä on riittänyt vaikeuksia tämän liigakauden aikana.Elmeri Elo / All Over Press

Mitä olet nyt tehnyt seuran taustalla?

Junno: Tehtäväni on johtaa konsernin hallitusta ja vetää isoja linjoja, jotta voimme menestyä tulevaisuudessa sekä urheilun että talouden puolella. Olemme lokakuussa alkaneet tekemään koko konsernin tason ”Kärpät 2030-luvulle” -strategiatyötä, minkä eteen olemme tehneet enemmän töitä kuin koskaan aiemmin. Samaan aikaan olemme käyneet urheilupuolta läpi. Se laitetaan nyt kuntoon ja se on meille tärkein asia. Muutoksia tullaan tekemään. On selvää, että eihän iso laivakaan käännyt hetkessä, mutta sitten kun sitä ruvetaan kääntämään, niin silloin pitää olla selkeä merikartta ja visio siitä, mihin laiva on menossa. Tuon lisäksi olen puhunut muun muassa Kärppien seminaarissa, joukkueen ja fanien yhteisissä tilaisuuksissa, Etäkärppien 20-vuotisjuhlissa ja eri yhteistyökumppaneiden tapahtumissa, joissa on viety seuran viestiä eteenpäin.

Kärpillä on tehtävävuosiin nähden hyvin kokemattomia tekijöitä eri tehtävissä eli päävalmentajana ja urheilutoimenjohtajana. Miten heitä on tuettu seurassa?

Junno: Olemme tukeneet toimitusjohtajan kanssa valmennusta, joukkuetta ja urheilujohtajaa. Meillä on ollut hyvä yhteys päällä ja olemme korjanneet asioita. Olemme miettineet yhdessä pelitapaa, harjoittelua ja pieniä yksityiskohtia. Olen ollut apuna tukemassa ja keskustelemassa. Samalla on tehty tulevaa ja tuleviin kausiin liittyvää työtä.

Missä Kärpät menee tällä hetkellä seurana, ottaen huomioon viimeisen viiden vuoden varsin menestyksettömän ajanjakson?

Junno: On totta, että emme ole pärjänneet nyt, emmekä voi olla siihen missään nimessä tyytyväisiä. Jos viiden vuoden pätkää katsoo, niin olemme aiemmin pystyneet menestymään paremmin. Totta kai tuohon jaksoon mahtui mukaan koronavuosi, milloin olimme sarjataulukon kärjessä, kun kausi lyötiin poikki. Sen lisäksi nappasimme viime keväänä pronssia. Ei tässä kaikki ole mennyt niin pieleen. Jokaiselle seuralle tulee vaikeita vaiheita, milloin urheilu ei aivan onnistu. Uskomme ja luotamme siihen, että selviämme tästä. Kärpät on noussut aikoinaan 1990-luvun puolen välin vaikeista hetkistä aina Liigan puolelle ja voittanut mestaruuksia. Joukkueen henki on kunnossa ja jokainen haluaa varmasti voittaa nämä vaikeudet. Pitää muistaa, että pelaajat ja valmentajat ovat ihmisiä ja he kaipaavat näillä haastavilla hetkillä kovaa kannustusta. On ollut hienoa nähdä, miten kotipeleissä faninurkkaus ja vieraspeleissä Etäkärpät ovat tukeneet joukkuetta. He eivät ole hylänneet seuraa vaikeuksien keskellä. Se on upea juttu. Tuo tuki merkkaa joukkueelle paljon.

Onko Kärppien urheiluosaaminen jäämässä jälkeen Liigan kärkiseurojen vauhdista?

Junno: Tuo on provosoiva kysymys. On totta, että Kärpät ei ole menestynyt nyt urheilupuolella, mutta olemme hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa linjanneet urheilupuolta uudelleen. Siihen ja sen toimintatapoihin tulee muutoksia. Kun kausi päättyy, niin tulemme noiden asioiden kanssa julkisuuteen.