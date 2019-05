Parkanon murhassa poikkeuksellisia piirteitä: Ruumista poltettiin risukasassa päiviä, tapaukseen liittyy alaikäinen tyttö – poliisi selvitti metsän synkät tapahtumat harvinaisin menetelmin

Juttu on siirtynyt syyteharkintaan, mutta epäillyn murhan motiivi on yhä auki, kertoo tapauksen tutkintaa johtanut rikoskomisario Pasi Nieminen.

– Se ei ole selkeä. Se ei tullut tutkinnassa esille, ja siitä on osallisilla eri näkemyksiä.

Päiviä ruumiinpolttopuuhissa

– Se on aika poikkeuksellista. He olivat polttaneet tätä puukasaa, lähteneet välissä pois ja palanneet sitten taas seuraavana päivänä polttamaan, Nieminen sanoo.

Pääepäillyllä aiempaa rikostaustaa

Jutun pääepäilty on Niemisen mukaan 32-vuotias parkanolaismies.

Häntä epäillään murhasta, ja hän on yhä vangittuna. Miehellä on aiempaa rikostaustaa.

Hänet on aiemmin tuomittu muun muassa murhan yrityksestä.

Tapauksessa on myös kolme muuta epäiltyä. Myös he ovat olleet esitutkinnan aikana vangittuina, mutta heidät on sittemmin vapautettu.