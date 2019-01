Pariskunta voitti 128 miljoonaa euroa – voitonjuhlien sijaan he laativat 50 läheisen listan: "Haluamme jakaa potista niille, joita rakastamme"

Oikealla rivillä he ansaitsivat huikean 115 miljoonan punnan eli noin 128 miljoonan euron voittopotin. Kyseessä on suurin Pohjois-Irlannissa voitettu EuroMillions-potti.

Voitosta pääsevät nauttimaan myös läheiset

He eivät kuitenkaan halua nauttia voittorahoista pelkästään itse, vaan ovat koonneet listan henkilöistä, joille haluavat rahoja lahjoittaa. Listalla on muun muassa perheenjäseniä ja läheisiä ystäviä. Pariskunnalla on kolme tytärtä ja kolme lastenlasta.