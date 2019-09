Pariskunta sai lapsen keinohedelmöityksellä, mutta lapsen kasvaessa paljastui karu totuus – Isyyskysymys vie klinikan oikeuteen: "Se sattuu joka kerta"

Kun tytär täytti kaksi vuotta, Drew Koedderich teki dna-testin. Siitä kävi ilmi, että todennäköisyys tyttären ja isän biologiselle sukulaisuudelle on pyöreä 0.

Klinikka ei myönnä virhettä tapahtuneen

Nyt vanhemmat ovat haastaneet hedelmöitysklinikan oikeuteen saadakseen vastauksen siihen, mitä hedelmöitysprosessissa on tapahtunut. Klinikka on kieltänyt sekaannusta tapahtuneen, eikä kommentoi medialle yksittäisten potilaiden tapauksia.

Oikeus on määrännyt klinikan luovuttamaan tiedot siemennesteen lahjoittajista ja tehdyistä hedelmöityksistä ajalta, jolloin Koedderichien prosessi tapahtui.

– Hän (tytär) ei ole syyllinen mihinkään. Hän on minun tyttäreni. Näin hänen syntyvän. Hän on mitä suloisin pieni lapsi. Mutta se ei silti ole oikein, että näin on päässyt tapahtumaan, isä toteaa.