Pariskunta ei hyväksynyt pikkuhyvityksiä

Pressien mukaan Singapore Airlines ei kuitenkaan palannut asiaan ennen kuin he itse ottivat yhteyttä asiakaspalveluun. Lopulta Presseille tarjottiin noin 69 euron arvoinen lahjakortti lentoyhtiön lahjatavarakaupan verkkosivustolle. Summaa nostettiin lopulta noin 110 euroon per pää.

"Vähintä, mitä he voivat tehdä"

– Se on vähintä, mitä he voivat tehdä. Jos he olisivat halunneet olla todella mukavia, he olisivat antaneet enemmän, pariskunta puhisee Insiderin mukaan.