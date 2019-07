Pariskunnan kesäpaikassa kävi murtovarkaita – 25 vuotta myöhemmin rouva teki kirpputorilta ällistyttävän löydön

Oulun poliisilaitoksen Facebook-sivuilla on kerrottu mielenkiintoinen tarina siitä, miten vanhatkin rikokset voivat selvitä. Nuori pari omisti aikoinaan vanhan rintamamiestalon pienellä paikkakunnalla. Koska pariskunta asui kauempana toisella paikkakunnalla, käytettiin taloa lähinnä kesäpaikkana.

Syyteoikeuskin vanheni

Poliisilla pieni kutina tekijöistä

– Olosuhteet tuntien olen varma, että myyjä ei ole varkausrikokseen millään tavalla osallinen, mutta minulla on asiankulkuun pari vaihtoehtoista ajatusmallia, miten epäilen rikoksen tapahtuneen. Pieni kutina on aivokopassa jopa tekijöistäkin, mutta niin kuin alussa totesin, rikos on vanhentunut eikä sitä enää selvitetä millään tavalla, eivätkä tekijät joudu siitä siten koskaan vastuuseen, poliisi kirjoittaa.