Paris Hiltonin vastasyntyneen tyttären koko nimi ja syntymäaika julki

Seurapiiritähti Paris Hilton , 42, ja hänen aviomiehensä Carter Reum , 42, saivat tyttären marraskuussa 2023. The Blastin hankkimasta syntymätodistuksesta selviää, että vauvan koko nimi on London Marilyn Hilton Reum ja hän on syntynyt 11. marraskuuta kello 11.43 Cedars Sinai Medical Centerissä Kaliforniassa.

– Kaikki luulivat, että taikuri oli tulossa. Että meille olisi tulossa joku esiintyjä. Kaikki olivat siis jo valmiiksi jännittyneitä. Sitten kävelin sinne pitäen sylissäni vaaleanpunaista peittoa, jossa oli vauva, ja kaikki olivat ihmeissään. He eivät voineet uskoa sitä. Se on paras kiitospäivä, jonka olen koskaan elämässäni viettänyt, Hilton kertoi ikimuistoisesta hetkestä 27. marraskuuta esiintyessään Live With Kelly and Mark -keskusteluohjelman jaksossa.