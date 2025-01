Paris Hilton jakoi surullisen videon palaneen kotinsa raunioista: "Seison täällä, mikä oli joskus kotimme"

Seurapiiritähti Paris Hiltonin kodista ei ole jäljellä maastopalon jäljiltä muuta kuin rauniot.

Seurapiirijulkkis Paris Hiltonin koti Malibussa paloi äskettäin maan tasalle. Hän on julkaissut 10. tammikuuta sydäntä särkevän videon Instagramissa palaneen kotinsa raunioista.

– Seison täällä, mikä oli joskus kotimme, ja sydänsuru on sanoinkuvaamaton. Kun näin uutiset, olin täysin järkyttynyt – en pystynyt käsittelemään sitä. Mutta nyt, kun seison täällä ja näen sen omin silmin, tuntuu kuin sydämeni olisi pirstoutunut miljoonaan palaan, Hilton kirjoitti lohduttomasti.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Hilton huomautti, ettei koti ollut vain paikka, jossa elää, vaan siellä on unelmoitu, naurettu ja luotu mitä kauneimpia muistoja perheen kanssa. Hilton on naimisissa Carter Reumin kanssa ja heillä on kaksi lasta: Phoenix ja London.

– Siellä Phoenixin pienet kädet tekivät taidetta, jota tulen vaalimaan ikuisesti, ja siellä rakkaus ja elämä täyttivät jokaisen nurkan. Sen näkeminen tuhkaantuneena...se on sanoin kuvaamattoman järkyttävää, Hilton kirjoitti.

Paris Hilton menetti kotinsa.

Hilton surkutteli, miten moni ihminen on menettänyt Los Angelesin maastopaloissa kaiken. Hän kuitenkin tuntee olevansa onnekas.

– Rakkaani, vauvani ja lemmikkini ovat turvassa. Se on tärkeintä, ja pidän siitä kiitollisuudesta kiinni kaikella, mitä minulla on, Hilton kirjoitti.

Hän kehotti kaikkia pitämään rakkaansa lähellä ja vaalimaan hetkiä.

– Elämä voi muuttua hetkessä, ja jaettu rakkaus on se, millä on todella merkitystä. Lähetän kaiken rakkauteni kaikille, jotka kärsivät juuri nyt, Hilton päätti koskettavan tekstinsä.