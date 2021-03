Parikymppinen mies suuteli väkisin lapsia ja naisia Jyväskylässä – jäi kiinni lähestyttyään poliisin vaimoa

– Moitittavuutta korostavana tekijänä arviossa on otettu huomioon, että kyse on ollut useisiin eri asianomistajiin useilla eri osateoilla kohdistetuista seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukanneista rikoksista. Osa asianomistajista on (tuomitun) tieten ollut alaikäisiä, tuomiossa sanotaan.