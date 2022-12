Pariisissa on varauduttu "sisällissotaan" MM-välierän yhteydessä – tuhansittain poliiseja valvomassa rähinöintiä

Riippumatta MM-välierän lopputuloksesta Ranskan ja Marokon välillä on Ranskassa varauduttu kannattajien levottomuuksiin kunnolla. Pariisiin on brittilehti The Sunin mukaan haalittu 5 000 poliisia kaitsemaan järjestystä. Yhteensä Ranskassa on välieräiltana töissä 10 000 poliisia estämässä levottomuuksia.