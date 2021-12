Pariisin Tesla-onnettomuus luultua vakavampi: Yksi kuoli, 20 loukkaantui – auton vai kuljettajan syy?

Lauantaina Pariisissa sattuneen Tesla-taksilla ajetun kolarin uhriluku on kasvanut. Onnettomuuden seurauksena kuoli yksi ja loukkaantui 20 ihmistä, heistä kolme vakavasti. Vielä eilen uutistoimistot kertoivat seitsemästä loukkaantuneesta.

Autossa ei vikaa, sanoo Tesla

Tesla on tiedottanut Ranskan hallituksen edustajalle, että autosta ei olisi löytynyt teknistä vikaa. Viranomaisten tekemä tutkinta on vielä kuitenkin kesken. Tesla toimittaa viranomaisille auton järjestelmien keräämät tiedot.

Yhdysvalloissa on aiemmin tutkittu valituksia Teslojen omapäisistä äkillisistä kiihdyttämisistä, mutta tavallisesti tutkimuksissa on päädytty siihen, että kuljettaja on painanut vahingossa kaasupoljinta jarrun sijasta.