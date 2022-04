Papat jaksavat painaa! Legendaarinen kolmikko taas mukana MM-snookerin loppuhuipennuksessa – nuori haastaja irvaili ikämiehille

Välieränelikolla on tilillään yhteensä 14 MM-titteliä, ja viimeisten 24 vuoden (1998–2021) aikana vähintään joku heistä on pelannut finaalissa peräti 17 kertaa.

Eniten finaalipaikkoja (8) on Higginsillä, mutta mestaruuksien määrässä ykkönen on O'Sullivan (6). Lajin kaikkien aikojen parhaana pelaajana pidettyä O'Sullivan on vain yhden mestaruuden päässä kaikkien aikojen ykkösestä Stephen Hendrystä , joka voitti 1990-luvulla seitsemän MM-titteliä.

– Mark on pelannut uskomattomalla tavalla, ja Ronnie on Ronnie. Häntä vastaan on todella vaikea pelata, ja hän taistelee jokaisesta lyönnistä ja jokaisesta erästä. Ennen hän saattoi heittää pyyhkeen kehään. Tämä tekee hänestä paremman kuin koskaan. On uskomatonta, että on kulunut 30 vuotta, ja me kolem olemme parempia pelaajia kuin koskaan ennen, Higgins sanoi ennen Lisowski-ottelua BBC:n mukaan.