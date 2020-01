Pantavapauteen päässyt kolmoismurhaaja Late Johansson valmistautuu muuttoon Valkeakoskelle, tyrmää pelot: "En aio yhtäkään lasta vahingoittaa"

– Minulla on ollut erittäin kiireistä, olen nytkin muuttohommissa auttamassa kuntoutuskavereita. Olen koevapaudessa pantavankina ja minulla on tietty ohjelma, mitä noudatan. Aamulla herään seitsemältä ja monesti menee hommissa iltaan asti, Johansson kertoo MTV Uutisille elämästään vapaudessa.

"Vapaus ei ole niin ihmeellistä"

Vapaus ei ole tuntunut kummalliselta, koska hän on käynyt lomilla vankilasta jo useita vuosia.

Tarkoitus ei ole palata vankilaan

54-vuotias Johansson on viettänyt lähes puolet elämästään vankilassa, yhteensä 25 vuotta.

Vuosien aikana Johansson ehti olla lukuisissa eri vankiloissa: Katajanokalla, Konnunsuolla, Kakolassa, Riihimäellä, Mikkelissä, Kuopiossa ja Turun Saramäessä. Nyt hän on kirjoilla Naarajärven avovankilassa, mistä hän vapautuu ensi kesänä.

– Tarkoitukseni ei ole tehdä enää rikoksia. Ainoa missä rikon lakia, on ehkä joskus vähän liikennesääntöjä.

Tapaa vielä myös jengikavereita

Johanssonilla on yhä kavereita myös rikollisista piireistä. Myös jotkut jengiläiset pitävät entiseen Natural Born Killers -jengin johtajaan yhteyttä.

– Käymme kahvilla ja tapailemme. Ero on vain se, että emme enää tee bisnestä. Olen vetänyt rajan siihen, että jos henkilöllä on huumeiden kanssa jotain tekemistä, sitten en halua olla lähistöllä, hän sanoo.

Johansson on saanut olla rauhassa, vaikka hänet tunnetaankin laajasti. Hän oli viisi vuotta Suomen pahamaineisimmassa vankilassa Riihimäellä ja selvisi sieltäkin ehjin nahoin.

Yli kymmenen vuotta ilman huumeita



Huumeita hän on käyttänyt viimeksi vuonna 2009. Päihdekuntoutus jatkuu yhä.

– Riski repsahduksesta on aina sekunnin päässä, mutta kun sen tiedostaa, niin ei ole ongelmaa.

Sairaus pysyy lääkkeillä kurissa

Johansson on ollut työkyvyttömyyseläkkeellä vuodesta 1997 saakka. Hänellä todettiin tuolloin kaksisuuntainen mielialahäiriö.

– Minulla on vain maaninen muoto, minulle ei tule ollenkaan depressiota.

Sairaus pysyy Johanssonin mukaan hyvin kurissa lääkkeillä. Välillä hän on käynyt hoidossa, mutta viimeisimmästä hoidosta on jo vuosia aikaa.

"Ilman uskoa olisin kuollut"



– Riihimäen vankilassa jätkät tarjosivat välillä minulle ilmaiseksi huumeita, jotta he pääsivät puhumaan, että otin taas aineita, vaikka olen uskossa. Viimeisen kerran otin kesällä 2009.

– En olisi päässyt aineista eroon ilman Jeesusta. Se on ollut ainoa pelastava tie minulle. Muuten olisin jo kuollut.

Kolme murhaa taustalla

Johansson katuu kolmea tekemäänsä henkirikosta, mutta hän on myös sitä mieltä, että niiden miettiminen on turhaa.

Johansson syyllistyi murhiin vuosina 2001, 1998 ja 1992. Henkirikoksista varmasti tunnetuin on Remu Aaltosen veljen Jari Aaltosen murha, jonka Johansson tunnusti.

– Olen saanut ne Jumalalta anteeksi, ei niitä kannata vatvoa. Ne on käsitelty silloin, kun tulin uskoon. En pysty enää muuttamaan niitä tekoja.

– Saamani palaute on ollut pääasiassa positiivista. Uskoon tulemiseni ei ole ollut uskovaisille ongelma, vaan maallisille.

Uskoo tapaavansa vielä äidin

Johansson käy nykyään hengellisissä tilaisuuksissa niin julistamassa kuin itse kuuntelemassa. Hän on saanut paljon uusia ystäviä uskonnollisista ja voimanoston piireistä.

– Sosiaalinen verkostoni on laaja ja vahva, parempi kuin koskaan ennen.

Johanssonin vanhemmat ovat kuolleet, mutta sukulaisista hänellä on jäljellä veli ja veljenpoika. Serkkuihinsa hän ei ole yhteydessä, mutta veli on läheinen.

– Äiti häpesi julkista rikollista uraani. Minulla on kuitenkin vahva tunne, että me kohtaamme vielä. Äiti on nähnyt parannukseni yläkerrassa ja sinne olen toivottavasti itsekin matkalla, kun kuolen.