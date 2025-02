PAM kertoo työneuvotteluiden suuresta jumissa olevasta kysymyksestä

PAMin Rönni-Sällinen toivoo teknologiateollisuuden ratkaisusta vetoapua neuvotteluihin

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen on tyytyväinen, että teknologiateollisuuteen saatiin lauantaina työehtosopimus ja toivoo, että se auttaisi myös PAMin neuvotteluja etenemään. Palkkaratkaisuksi teknologiateollisuudessa tuli, että palkat nousevat kolmen vuoden aikana yhteensä 7,8 prosenttia.

– Se on tietysti hyvä, että ostovoima nousee. Toki nyt vähän pidemmässä ajassa kuin mitä me alun perin ajattelimme. Siinä mielessä ihan hyvä. Toki tietysti me olisimme toivoneet sekalinjaista ratkaisua, Rönni-Sällinen sanoo.

Kuten monet SAK:laiset liitot, myös PAM on asettanut tavoitteeksi 10 prosentin palkankorotukset kahden vuoden aikana. Teollisuusliitto ei päässyt tähän tavoitteeseen teknologiateollisuudessa.

– Neuvottelut ovat aina kompromisseja. Eikä koskaan kukaan ole päässyt täsmälleen sellaiseen lopputulokseen kuin mitä on lähtenyt hakemaan, Rönni-Sällinen sanoi.

Tekstikysymyksissä jumitusta

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto korosti esitellessään ratkaisua, että tekstikysymyksissä saatiin tavoitteita läpi, kun esimerkiksi irtisanomissuojan vesittäminen torjuttiin, eli irtisanomiseen vaaditaan edelleen painava syy.

Rönni-Sällisen mukaan sama tekstikysymys on esillä myös PAMin neuvotteluissa.

– Se on iso kysymys, joka on jumissa. Myös osa-aikaisten työntekijöiden asema on meille iso kysymys, siinäkään ei ole edistytty.

Kaupan alan sovittelua jatketaan PAMin ja Kaupan liiton välillä maanantaina. PAM järjesti kuluneella viikolla lakkoja kaupan logistiikassa ja myymälöissä. Uusia lakkovaroituksia ei tällä hetkellä ole jätetty.

– Tietysti on ihan hienoa, että päänavaajaratkaisu on saavutettu. Siinä mielessä ehkä tilanne lähtee tästä helpottumaan, Rönni-Sällinen sanoo.

Työnantajapuolta edustava Kaupan liitto on luonnehtinut PAMin vaatimuksia hyvin kalliiksi työnantajille ja sanonut, että palkkavaatimukset ovat hyvin korkeita.