Työministeri Satonen palkkaratkaisusta MTV:lle: Hyvä, että pystytään sopimaan geopoliittisesti epävarmoina aikoina

Työministeri Arto Satonen (kok.) on tyytyväinen siihen, että Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto saivat aikaan uuden työehtosopimuksen.

– On hyvä, että sopimus saatiin aikaan. Se on merkittävä päänavaus. Elämme geopoliittisesti epävarmoja aikoja ja silloin on hyvä, että pystytään sopimaan asioista, jotka ovat suomalaisten oman päätöksenteon piirissä, viestittää Satonen MTV Uutisille.

Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto sopivat yhteensä noin 8 prosentin palkankorotuksista kolmen vuoden aikana.

Satosen mukaan sovittu palkkaratkaisu vahvistaa palkansaajien ostovoimaa ja lisää kotimaista kysyntää, mikä on palvelualoille tärkeää.

Työministeri sanoo toivovansa, että palkankorotusten taso on sellainen, että se säilyttää viennin kilpailukyvyn.

– Tämän arvioinnin osaavat kuitenkin parhaiten tehdä neuvotteluosapuolet itse, kirjoittaa Satonen.

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi sanoi eilen MTV:n Uutisextrassa kokevansa, että työnantajapuoli painostettiin lakoilla liian korkeisiin palkankorotuksiin. Ruohoniemi sanoo pitävänsä palkankorotusten suuruutta riskinä kilpailukyvylle.

Palkansaajajärjestö Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto taas ei pidä sovittuja palkankorotuksia erityisenä uhkana kilpailukyvylle vaan kuvailee sopimusta tasapainoiseksi.

Sopimus näyttää suuntaa ja erityisesti kattoa myös muiden alojen palkankorotuksille. Orpon hallitus pyrkii lakimuutoksilla siihen, että vientialojen palkankorotustasoa ei ylitettäisi muilla aloilla.