Teollisuusliiton palkkoja ratkotaan pian valtakunnansovittelijan toimistolla – "Muut odottavat tätä päänavausta"

– Teknologiateollisuuden sopimus on niin merkittävä kaikkien alojen kannalta, joten muut odottavat tätä päänavausta. Sovittelija ei varmasti viivyttele ja onhan lakotkin parin viikon päästä tulossa.

Korotuksiin on varaa, katsovat liitot

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen mukaan työnantaja on hakenut ratkaisua työehtosopimuksista aktiivisesti koko syksyn, mutta aitoa neuvottelua ei saatu aikaan.

Ruohoniemen mukaan työnantajapuoli on ymmärtänyt palkansaajien huolia inflaatiosta ja ostovoimasta ja tullut erittäin merkittävällä tavalla vastaan.

– Kärsivällisyytemme on loppu. Tässä vaiheessa työmarkkinakierrosta on selvää, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin. Ratkaisua on haettava työtaistelutoimien kautta, Aalto sanoi tiedotteessa.