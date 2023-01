PAM:in lakko uhkaa markettien aukioloa laajasti ympäri maata – katso vaikuttaisiko lakko omaan lähikauppaasi

Palvelualojen ammattiliitto PAM on antanut lakkovaroituksen kaupan alalle, koska työnantajia edustavan Kaupan liiton kanssa ei ole päästy sopuun uudesta työehtosopimuksesta ja palkankorotusten tasosta.

Puheenjohtaja Annika Rönni-Sallinen kertoi Huomenta Suomessa, miksi lakkovaroitus on PAM:in mielestä tarpeen.

– Me olemme joutuneet toteamaan, että työnantajien vahvasta koordinaatiosta johtuen, emme pääse neuvottelemaan palkoista ilman lakkovaroituksia. Haluamme myös olla vaikuttamassa, millaisia korotuksia tässä maassa ylipäätänsä tulee, Rönni-Sallinen sanoo.

– Ostovoiman lasku eli tämä korkea inflaatio on tehnyt sen, että meidän jäsenillä on tosi kova hätä omasta toimeentuostaan. Kyllä niitä palkkoja olisi tässä kohtaa todella tärkeä nostaa, jotta meillä ostovoima pystyttäisiin turvaamaan, ja ihmiset oikeasti pystyisivät elämään omalla palkallaan.

Pentikäinen: Vaikea antaa, jos ei ole annettavaa

– Meillä on yhtäältä kova inflaatio, joka syö ostovoimaa, ja moni pienipalkkanen on sen takia ahtaalla.

– Samaan aikaan inflaatio vaikuttaa hyvin monella tapaa yritysten tilanteseen. Esimerkiksi Annikan edustamalla kaupanalalla on hyvin erilaisia yrityksiä. On yrityksiä, joilla menee varsin hyvin, mutta on yrityksiä, jotka käyvät jo nyt muutosneuvotteluja, myös Huomenta Suomen vieraana ollut Pentikäinen toteaa.