Palkkatuen hyödyt voivat olla luultua suuremmat – kustannustehokkuutta taas on hankalaa laskea

Palkkatuki on työnantajalle myönnettävä taloudellinen tuki, joka käytetään työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Tuki myönnetään harkinnanvaraisesti, ja sitä voi saada esimerkiksi silloin, jos työnhakija on osatyökykyinen tai hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa.