Palkansaajien ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitosten johtajat yksimielisiä: eläkeputki tulisi poistaa

Eläkeputken poistaminen on tärkeä muttei riittävä keino parantaa yli 55-vuotiaiden työllisyyttä hallituksen tavoitteen mukaisesti, arvoivat kahden taloudellisen tutkimuslaitoksen johtajat.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtaja Aki Kangasharju on samoilla linjoilla.

Putkeen voi päästä nykyisin 62-vuotiaana. Alaikärajaa on nostettu jo usean kerran, viimeksi tämän vuoden alussa yhdellä vuodella. Hallitus nosti ikärajaa työmarkkinajärjestöjen esityksen mukaisesti.

– Putkea on lyhennetty jo niin paljon, että nyt se kannattaisi poistaa kokonaan. Ei sitä tietenkään tarvitse heti saattaa voimaan, vaan asteittain, sanoo Kangasharju.

Porkkanoita valtiolta

Viime kuussa budjettiriihessä hallitus antoi työmarkkinajärjestöjen tehtäväksi parantaa yli 55-vuotiaiden työllisyyttä vähintään 10 000 ihmisen edestä. Järjestöillä on marraskuun loppuun asti aikaa antaa esityksensä tavoitteen saavuttamiseksi.

Hallituksen toimeksianto ei mainitse yksittäisiä toimenpiteitä, mutta julkisuudessa on arvioitu, että tavoitteen saavuttaminen on vaikeaa ilman työttömyysputkeen koskemista. Näin on todennut muun muassa yhden neuvotteluosapuolen johtaja, STTK:n Antti Palola.