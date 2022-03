Paljon parjattu Nikita Mazepin sai lähtöpassit F1:stä – tilalle saatetaan pestata vielä venäläistäkin surkeampi tapaus

Kun huhut Mazepinin lähtöpasseista viime viikolla käynnistyivät, hänen korvaajakseen oli F1-mediassa vahvimmin esillä brasilialais-yhdysvaltalainen Fittipaldi, joka on toiminut tallissa testi- ja varakuljettajana jo useamman vuoden ajan – ja toimii tälläkin hetkellä.

– Pietro ajaa ehdottomasti. Se on hänen työnsä, hän on testikuljettaja, Gene Haas sanoi Racefans -sivuston mukaan.

Pidemmällä tähtäimellä Mazepinin korvaajaksi on ehdolla muitakin.

– Käymme läpi useita ehdokkaita. Katsotaan, kuka on saatavilla ja mitä meidän täytyy tehdä. Saamme jonkun keskiviikoksi.

– Haluaisimme jonkun sellaisen, jolla on vähän enemmän oikeaa kilpailukokemusta, mutta meidän täytyy katsoa, mitä on saatavilla.

Mutkikas tie superlisenssiin

Fittipaldin, 25, tilillä on vain kaksi Haasilla ajettua F1-osakilpailua hänen tuurattuaan rajussa ulosajossa loukkaantunutta Romain Grosjeania kauden 2020 lopussa.

Fittipaldi sai valtaosan (35) F1-superlisenssiinsä vaadituista 40 pisteestä juuri kyseiseltä kaudelta – siitäkin huolimatta, että vain kahdeksan kuljettajaa ajoi tuolloin kokonaisen kauden. Fittipaldin jälkeen tunnetuin heistä on israelilainen Roy Nissany, joka on toiminut viime vuosina Williamsin testikuljettajana ja jolle on F1-piireissä naureskeltu vielä Mazepiniäkin enemmän.