Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmon korjaamolle murtaudutaan – taustalla salajuoni

Salatut elämät -sarjassa Henrikille paljastuu, että Aki on JP:n takana ollut rikollispomo. Henrik suuttuu, ja Akia huolestuttaa, mitä Henrik aikoo tehdä.

Linda on järjestänyt Rajalalle ja Aarolle treffit. Dahlia tulee etsimään Aaroa kaupasta, koska ei ole saanut vastausta illalliskutsuun.

Dahlia odottaa edelleen Aaron vastausta illalliskutsuunsa tietämättä, että Aaro on viettänyt kiihkeät treffit hotellissa yhdessä Rajalan kanssa. Kari hämmentyy lisää, kun hän huomaa, että hänen piponsa on kadonnut Taalasmailta.

4453: Aaro rakkauden rajaloilla

4454: Kolumbialainen tervehdys

4455: Tää on varasta just nyt

4456: Salla on niin kiikkis