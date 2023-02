Paljastus: NHL-vahdilla kymmenien miljoonien velat – teki bisnestä vaimonsa murhaamaksi joutuneen miehen kanssa

Sportbladet kertoi aiemmin, että Lehner oli tehnyt kotimaassaan Ruotsissa henkilökohtaisen konkurssin ja hakenut Yhdysvalloissa konkurssia. Nyt The Athletic on kertonut tarkemmin ruotsalaisvahdin tilanteesta. Lehnerillä ja hänen vaimollaan on velkoja lähes 25 miljoonan euron edestä.

Iso osa veloista on yhteyksissä aurinkovoimayritys SolarCodeen, johon Lehner on sijoittanut. Yhtiö ei ole maksanut yrityslainaansa takaisin ja sillä on miljoonien velat. Lehnerin mukaan hänellä on omaisuutta reilun 4,5 miljoonan euron edestä. Summasta suurin osa on kiinni hänen Las Vegasin kodissaan.

Lehner osti KMIZ:n mukaan Ben Renick -nimiseltä mieheltä eksoottisten käärmeiden kokoelman vuonna 2017. Kauppasumma oli reilun miljoonan euron luokkaa ja se oli tarkoitus maksaa vuosineljänneksissä. Renickin vaimo kuitenkin murhasi miehensä muutamaa kuukautta myöhemmin ja sai 16 vuoden vankeustuomion.

Ruotsalaisvahti oli ehtinyt tehdä yhden maksun Renickillä, mutta lopetti maksamisen tämän kuoleman jälkeen. Lehner väitti, että hän on maksanut miljoonia Renickin eläimien huolehtimisesta. Osapuolet pääsivät sopimukseen vuoden 2019 marraskuussa, mutta eivät kertoneet ehtoja julki.