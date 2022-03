Syyttäjä: Tennislegenda piilottanut ikoniset voittopokaalinsa – velkaa lähes 60 miljoonaa euroa

54-vuotias Becker vastaa maanantaista alkaen syytteisiin oikeudessa Lontoossa. Beckerin velkojilla on saatavia noin 50 miljoonaa puntaa (59,5 miljoonaa euroa), mutta hänen omaisuuttaan ei ole saatu ulosmitattua maksua varten.

Syyttäjän mukaan Becker on piilottanut omaisuuttaan, mukaan lukien vuoden 1985 Wimbledonin tennisturnauksen ja vuosien 1991 ja 1996 Australian avointen voittopokaalit. Pokaaleita on yritetty noutaa Beckeriltä kaikkiaan yhdeksän kertaa.

Pokaalien arvo on The Sun -lehden arvion mukaan reilut kaksi miljoonaa euroa. Lisäksi Becker on syyttäjän mukaan siirtänyt satojatuhansia puntia muille tileille, esimerkiksi kahdelle ex-vaimolleen Barbara Beckerille ja Sharlely ”Lilly” Beckerille.