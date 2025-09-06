Paljastuksia ensimmäisestä Masked Singer -jaksosta – nämä kappaleet kuullaan

Masked Singer Suomi -kauden starttijaksossa esitellään kuusi hahmoa.

Ile Uusivuoren luotsaaman Masked Singer Suomi -sarjan 7. tuotantokausi starttaa 6. syyskuuta. Etsiväpaneelin vakiojäseninä uudella kaudella hahmoja arvuuttelevat Janne Kataja, Jenni Poikelus ja Benjamin Peltonen. Vierailevana etsivänä ensimmäisessä jaksossa nähdään Mikko Silvennoinen.

Etsivät saavat uudella kaudella lisää valtaa, sillä heidän pöydälleen on tuotu Poista maski -nappi. He saavat painaa nappia kerran kauden aikana, mikäli ovat yhteistuumin aivan varmoja siitä, kuka maskina takana on.

Avausjaksossa lavalle nousevat ensimmäiset kuusi hahmoa, Mansikki, Riiviö, Kukkakärpänen, Poni, Kulkukoira ja Kameleontti.

Kappaleina lähetyksessä kuullaan R-A-K-A-S, Go the Distance, Pedro, Ghost Town, Kysy mua ulos ja Dancing Lasha Tumbai.

Tutustu jakson hahmoihin:

Kameleontti

Masked Singer Suomi -KameleonttiMTV OY / Saku Tiainen

Kameleontit tunnetaan yleisesti erityisesti värinvaihtokyvystään, eikä Masked Singerin Kameleontti ole siinä poikkeus. Lavavaloissa upeasti sädehtivän, monivärisen pukunsa lisäksi myös Kameleontin ääni on hämmentävän taipuisa ja muuttaa muotoaan eri genrejen välillä. Minne ikinä Kameleontti meneekin, tuo hän mukanaan hyvät bileet ja aimo annoksen hämmennystä.

Kukkakärpänen

Masked Singer Suomi -KukkakärpänenMTV OY / Saku Tiainen

Trooppisen kukan päälle lennähtänyt Kukkakärpänen kohahduttaa yleisöä aina lavalle astellessaan, sillä hänen upea led-hameensa on jotain, mitä Masked -lavalla ei ole ennen nähty. Kukkakärpänen tuo kirjaimellisesti valon tullessaan – sekä kukkahameessaan että puvun sisältä tihkuvassa karismassaan.

Kulkukoira

Masked Singer Suomi -KulkukoiraMTV OY / Saku Tiainen

Kaikkien koiraihmisten rakkauden kohde, resuinen ja rähjääntynyt Kulkukoira saattaa näyttää nuhjuiselta, mutta sisimmältään hän on kaikkea muuta! Tunteisiin vetoavat esitykset ja niiiiiiiiin tuttu ääni herättää etsiväpöydän takana tunteita laidasta laitaan, eikä olisi maailman seitsemäs ihme, jos joku etsivistä tarjoaisi tälle Kulkukoiralle ihan oikean kodin.

Mansikki

Masked Singer Suomi -MansikkiMTV OY / Saku Tiainen

Tämä lehmä on syntynyt viihdyttämään ja tanssittamaan omien sanojensa mukaan koko maailmaa. Masked Singer Suomi on ennenkin voitettu laitumelta karkaamalla ja Mansikki lähtee kisaan samalla taktiikalla. Mansikki on valinnut pelkästään jalan alle meneviä kappaleita, jotka ovat omiaan edistämään hänen tavoitteitaan ja saa varmasti kotikatsojatkin tanssimaan.

Poni

Masked Singer Suomi -PoniMTV OY / Saku Tiainen

Ponin ulkokuori saattaa olla hempeän vaaleanpunainen, mutta hänen asenteessaan on koko sateenkaaren kirjo. Poni ei ole tullut paikalle vain näyttääkseen ihanalta vaan ylittääkseen itsensä ja näyttääkseen maailmalle, että jokainen voi tehdä juuri niitä asioita, joita itse haluaa ja joihin uskoo.

Riiviö

Masked Singer Suomi -RiiviöMTV OY / Saku Tiainen

Sympaattinen ja sydämet sulattava Riiviö on tupsahtanut lauantai-iltoihin suoraa ulkoavaruudesta. Kaikki maan tavat eivät ole hänelle vielä tuttuja, mutta hän on tullut hyvin aikein ja valmiina rakastamaan kaikkia ja kaikkea. Nimensä mukaisesti Riiviöllä on jatkuvasti pilke silmäkulmassa ja Ilellä onkin välillä täysi työ pitää hänet aisoissa etsivöinnin ajan.